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İranlı kadın ressamlardan sergi

Antalya’da yaşayan 9 İranlı kadın ressamın çalışmalarından oluşan sergi, Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu’nda açıldı.

ANTALYA 19.07.2022, 13:34
İranlı kadın ressamlardan sergi

Antalya’da yaşayan 9 İranlı kadın ressamın çalışmalarından oluşan sergi, Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu’nda açıldı.

İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, resmin farklı disiplinlerinde çalışmalar yapan 9 İranlı kadın ressamın çalışmalarının sergide bir araya getirdi. Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu’ndaki serginin açılışında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, Dernek Başkanı Souzan Hariri yer aldı. Hariri, bu sergiyle İranlı ressamlarının daha tanınır ve bilinir hale gelmesini amaçladıklarını söyledi. Serginin 22 Temmuz Cuma gününe kadar ücretsiz gezilebileceğini kaydeden Hariri, Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

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