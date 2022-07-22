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İntihar teşebbüsü diye gittiler, tansiyonunu ölçüp döndüler

Antalya’da bir kişinin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın tansiyonunu ölçüp ayrıldı.

ANTALYA 22.07.2022, 23:01
İntihar teşebbüsü diye gittiler, tansiyonunu ölçüp döndüler

Antalya’da bir kişinin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın tansiyonunu ölçüp ayrıldı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G.’nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şahsın ilaç kullanarak intihara teşebbüs ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede M.G.’nin doktor onayıyla antidepresan ilaç kullandığı belirlendi. Sağlık ekipleri M.G.’nin tansiyonunu ölçerek olay yerinden ayrıldı.

M.G.’nin daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

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