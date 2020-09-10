İMO’dan Şantiyelerde Covid-19 denetiminin artırılması talebi
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR-KIŞ AYLARINDA ŞANTİYELERİN ORTAM KOŞULLARININ COVİD-19’A RASTLANMASI VE SALGININ YAYILMASI BAKIMINDAN DAHA DA ELVERİŞSİZ HALE GELECEĞİNİ BELİRTEREK İŞÇİLER, MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE DİĞER PERSONELİN ŞANTİYELERDE DOĞA ŞARTLARINDA VEYA STANDART DIŞI GEÇİCİ YAPILARDA YAKIN TEMAS HALİNDE ÇALIŞTIKLARINI HATIRLATTI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi önümüzdeki sonbahar-kış aylarında şantiyelerin ortam koşullarının Covid-19’a rastlanması ve salgının yayılması bakımından daha da elverişsiz hale geleceğini belirterek işçiler, mühendisler, mimarlar ve diğer personelin şantiyelerde doğa şartlarında veya standart dışı geçici yapılarda yakın temas halinde çalıştıklarını hatırlattı. Bu koşullarda çalışanların maske, dezenfektan gibi kişisel koruyucu donanım(KKD) malzemelerine kolay ve ücretsiz erişimi, malzemelerin doğru ve etkin kullanımı gibi konular düzenli denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, çalışanların yoğun olarak bir arada bulundukları yemekhane, kantin, duş, yatakhane, servis araçları gibi ortamlarda hijyen, maske ve mesafe şartları uygulanması gerektiğini altını çizdi.
Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi işi gereği çok sayıda kişiyle temas eden çalışanların düzenli aralıklarla taranması, tanı konanların hak kaybına uğramadan, ailelerinin sağlığı riske atılmadan karantina ve tedavi olanaklarından faydalanmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Yönetim Kurulu Başkanı imzasıyla yapılan acıklamada şöyle denildi: " Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında olası riskleri de göz önünde bulundurarak kamusal sorumluluğumuz gereği uyarılarımızı tekrar hatırlatıyoruz: Korona Virüsü pandemisi, işyerleri, meslektaşlarımız ve işçiler yönünden, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 13. Maddesinde ifade edildiği şekilde ciddi ve yakın tehlike kapsamında olup işverenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 20 Mart 2020 tarihli "Covid-19 tedbirleri" genelgesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı`nın 13 Nisan 2020 tarihinde yayınlamış olduğu "Şantiyelerde Alınacak Yeni Korona Virüs Tedbirleri"nde belirtilen hususlara uymak zorundadırlar. Ülke genelindeki tüm işyerlerinde gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması yasal bir zorunluluk olmuştur. Bu nedenle ilimiz genelinde bulunan şantiyelerde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair denetimler yapılmalıdır."
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