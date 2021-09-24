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İlk sınav dörtlü turnuvada

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 10 Ekim’de başlayacak Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi öncesi, Ankara’da dörtlü turnuvaya katılacak. Muratpaşa’nın Sultanları, İba Kimya TED Ankara Kolejliler’in ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada lig öncesi en ciddi sınavını verecek.

ANTALYA 24.09.2021, 12:08
İlk sınav dörtlü turnuvada

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 10 Ekim’de başlayacak Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi öncesi, Ankara’da dörtlü turnuvaya katılacak. Muratpaşa’nın Sultanları, İba Kimya TED Ankara Kolejliler’in ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada lig öncesi en ciddi sınavını verecek.

Muratpaşa Belediyespor’un bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde “Şampiyonluk” hedefiyle mücadelesine başlayacak kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.

Yenilenen Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda antrenmanlarını gerçekleştiren takım hırsıyla dikkat çekerken başantrenör Emin İmen, genç bir takımla ligde mücadele edeceklerini belirterek “Genç takım olmamız asla sezon başı koyduğumuz hedeften şaşırtmaz. Bizim hedefimiz Sultanlar Ligi” dedi. Takımın 9 Ağustos’ta bir araya gelip çalışmalarına başladığını aktaran İmen, şunları söyledi:

“Fizik ağırlıklı çalışmaları bitirdik şuan daha çok taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Takımda bizi üzecek sakatlıklar yok. Ufak tefek, her takımda görülen sakatlıklar var. Önümüzdeki hafta Ankara’da dörtlü bir turnuvaya katılacağız. Bizim için sezon öncesi iyi bir deneyim olacak. Orada çocuklarımızın eksikliklerini göreceğiz. Daha sonra lig için bir haftamız kalacak sonra da tamamlama çalışmalarını yapıp lige başlayacağız.”

Ankara’da, İba Kimya TED Ankara Kolejliler’in ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvaya Muratpaşa Belediyespor’la birlikte İLBANK ve Sivrihisar Belediyesi katılacak. Turnuva, 28 – 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

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