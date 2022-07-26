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İlçelere yeni oyun parkları kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelere yaptığı oyun parkları ile çocukların, spor aletleri ile de yetişkinlerin yüzünü güldürüyor.

ANTALYA 26.07.2022, 11:59
İlçelere yeni oyun parkları kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelere yaptığı oyun parkları ile çocukların, spor aletleri ile de yetişkinlerin yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir ekipleri, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar her ilçede çalışma yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçelerde yeni park alanları oluştururken, mevcut parklarında eksiklerini gideriyor. İlçelerde gerçekleştirilen çalışmalarla çocuk oyun grubu ve spor aletleri yerleştirilen park alanları yetişkinlerin ve çocukların kullanımına sunuluyor.

Yaz tatili daha keyifli geçecek

Çocukların yaz tatilini daha keyifli hale getirmek ve doyasıya eğlenmelerini sağlamak için hızlandırılan çalışmalar çerçevesinde oyun grubu yerleştirilen parkların sayısı artıyor. Alanın uygun olduğu yerlere çocuk oyun gruplarının yanı sıra büyükler için de spor aletleri konuluyor.

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