İl Müdürü Hüseyin Er Kumluca’da incelemelerde bulundu

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, incelemelerde bulunmak için Kumluca İlçesine geldi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, ilçeye gelişinde Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş ve okul müdürleri karşıladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürleri ile kısa bir toplantı yaptı. Ardından Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz’u ve Kumluca belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret eden Müdür Hüseyin Er, Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne geçti.

Müdür Hüseyin Er’i, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne gelişinde kurum müdürü Osman utlu karşıladı. Osman Mutlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından dönem içinde açılan aşçılık kursunu tamamlayan kursiyerlere bitirme belgelerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er; “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızı ve kurumlarımızı yerinde görmek, kurum amirleri ile yüz yüze tanışmak, sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla bu geziyi tertip ettik. Çok kısa bir zamanda tüm ilçelerimizdeki okul ve kurumlarımızı ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek istiyoruz” dedi.