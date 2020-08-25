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İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları denetledi
ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YÜKSEL ARSLAN, OKULLARIN 21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLMASINDAN DOLAYI ALINAN TEDBİRLERİ GÖRMEK AMACIYLA KUMLUCA İLÇESİNE GELDİ.
ANTALYA 25.08.2020, 10:23
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olmasından dolayı alınan tedbirleri görmek amacıyla Kumluca ilçesine geldi.
Müdür Yüksel Arslan’ı, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş karşıladı. Ziyaret kapsamında Arslan, Kumluca Fen Ve sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu, Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Turizm Okulu’nu ziyaret etti.
Ziyaretinden dolayı Yüksel Arslan’a teşekkürlerini sunan Aktaş, “Okullarımızın Pandemi dolayısıyla 21 Eylül’de açılışa hazır olduğunu yerinde görüp inceledi. Eşlik ettiğimiz gezinin ardından müdürümüzün gerekli talimatlarını aldık” dedi.
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