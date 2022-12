İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik: “Yılbaşında tüm ekiplerimizle vatandaşlarımız hizmetinde olacağız”

"365 gün 24 saat görev başındayız"

Çevik, mesajının devamında, “Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yeni yılda en büyük gayemiz, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın gıpta ettiği şehirlerden olan Antalyamızın, mevcut huzur ve güven ortamının daha da artırılması adına yapacağımız hizmetlerde, yürüteceğimiz projelerde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam ederek, her alanda mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir il haline gelmesini sağlamaktır. Şüphesiz bu çalışmalarımızda ki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği destektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin çok önemli ve hassas olduğu bilincinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 365 gün 24 saat görev başındayız. Yılbaşı günü de, tüm ekiplerimizle sokak, cadde ve kent meydanlarımızda vatandaşlarımız ve misafirlerimizin her an hizmetinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşları uyardı

Yılbaşı gecesi için vatandaşları uyaran Çevik, “İlimizde yılbaşı gecesinde herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması adına, vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını, alkollü şekilde araç kullanmamalarını, seyir esnasında emniyet kemerini konusunda hassas davranmalarını, sağlık ve güvenlikleri için çalışan görevlilerimizin yönlendirmelerine destek olmalarını bekliyoruz. Yeni yılı siz değerli Antalya’lılarla birlikte karşılamanın sevincini paylaşıyor, 2023 yılının Ülkemize, Milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.