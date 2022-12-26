İkiz bebek bekleyen annelere yakından takip önerisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Timur Uğurlu, gebeliklerin yaklaşık binde dördünün ikiz olduğunu belirterek, "Anne adayı ikiz gebeliğin tespit edilesinden itibaren, olabilecek riskler açısından titizlikle yakından takip edilmelidir" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Timur Uğurlu, ikiz gebelik hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

İkiz çocuk sahibi olma fikrinin anne baba adaylarını heyecanlandırmasının yanında, hem annenin sağlığı hem de iki bebeğin aynı anda idaresi konusunda çeşitli endişeler oluşturabildiğini ifade eden Uğurlu, ikiz gebeliklerde sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi, düzenli kontrollerin aksatılmaması ve iyi bir doğum öncesi bakım, konforlu bir hamilelik süreci yaşanmasını ve bebeklerin sağlıkla dünyaya gelmesini mümkün kıldığına dikkat çekti.

"İkiz gebelik oranı binde dört"

Çoğul gebeliğin genellikle birden fazla yumurtanın döllenmesiyle oluştuğunu ifade eden Uğurlu," Aynı zamanda, bir yumurta döllendiğinde ve ardından iki veya daha fazla bebeğe dönüşen iki veya daha fazla embriyoya bölündüğünde de olabilir. En sık görülen çoğul gebelik türü ikiz gebeliktir. Gebeliklerin yaklaşık binde dördünde görülür. Tek yumurtanın tek spermle döllenmesi ile oluşan embriyonun erken dönemde ikiye bölünmesi sayesinde tek yumurta ikizleri oluşur. İki ayrı yumurtanın ayrı iki sperm tarafından döllenmesi ile çift yumurta ikizleri oluşur"dedi.

"Riskler fazladır"

Birçok yönden ikiz hamileliğin, tek bebek hamileliği gibi olduğunu işaret eden Timur Uğurlu, "Sağlıklı ikizler, büyümelerinin yavaşladığı son üç aylık döneme kadar tek bir bebek gibi gelişir. İkizler genellikle normal 40 haftalık dönemden daha erken doğmaktadır. Anne için ikizleri taşımak, tek bir bebeği taşımaktan daha zor olabilir ve hamilelik sorunları konusunda riskler daha fazladır. Bu nedenle doğum öncesi kontrolleri ve testleri takip etmek özellikle önemlidir. Gebelik haftasına göre gebenin karnının daha büyük olması, bulantı ve kusmanın şiddetli olması ikiz gebeliklerde sıklıkla görülen durumlardır. Fakat çoğul gebeliğin kesin tanısı ultrasonla bebeklerin görülmesiyle konulur. İkiz gebelikler çoğunlukla diğer gebeliklere benzer ancak dolaşımdaki hormon düzeyleri daha fazla olur ve ekstra kilo alımı bazı komplikasyon risklerini de beraberinde getirebilir. İkiz gebelik riskli bir durum olabilmektedir. Tek gebeliğe göre doğum daha erken haftalarda gerçekleşir. İkiz gebeliklerde tek hamilelikte ortalama 10 kilogram alınması gerekirken bu rakam 20 kilolara kadar çıkar. Ayrıca çatlaklar, şişkinlik, varisli damarlar ve hemoroidler de yaygın görülür. Anne adaylarının vücutlarındaki bu değişiklikler psikolojik olarak da olumsuz etkilenmeye yol açabilir. İkiz gebeliklerde tek gebeliğe göre düşük riski daha fazladır. Doğumsal bozukluklar ve gelişme geriliği daha sık karşılaşılan durumlardır. Gebeliğe bağlı hipertansiyon riski artabilir. İkiz gebeliği olan kadınların; gestasyonel diyabet ( gebelik diyabeti), preeklampsi ( gebelik zehirlenmesi), erken doğum ve kanama gibi durumlarla karşılaşma oranı daha yüksektir" ifadelerini kullandı.

"Düzenli kontroller ile sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci yaşayın"

Bir plasentayı paylaşan ikizlerin ekstra komplikasyonlarının olabileceğini işaret eden Uğurlu, "Bazen kan kaynakları eşit olmayan şekilde paylaşılır, bu da her iki bebek için çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Veya plasentanın kendisi eşit olmayan bir şekilde paylaşılıyorsa, bu bir bebeğin yeterli besin almadığı ve büyümediği anlamına gelebilir. Doğum öncesi randevuları aksatılmadan komplikasyon riski azaltılabilir veya tablonun daha kötüye gitmesi önlenebilir. Anne adayı ikiz gebeliğin tespitinden itibaren, olabilecek riskler açısından titizlikle yakından takip edilmelidir. Annenin yeterli beslenmesi ve istirahati sağlanmalıdır. Erken doğum riski nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan tam donanımlı bir hastanede takipler gerçekleştirilmeli ve doğum yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.