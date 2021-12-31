İkametinde sahte alkol yapıp satan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, bir şahsın ikametinde sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte alkol, alkol şişeleri ve aromalar ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya KOM Grup Amirliği, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, G.Ö (27) isimli şahısın Güllerpınarı Mahallesindeki ikametinde sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Şahsın ikametine operasyon gerçekleştiren ekipler, 24 adet 70 Cl boyutunda üzerinde bandrol bulunmayan viski şişesi, 9 adet 100 Cl boyutunda üzerinde bandrol bulunmayan viski şişesi, 25 litre şişelenmek üzere hazırlanmış kovalarda olan viski, 20 adet çeşitli ebatlarda boş içki şişesi, 68 adet metal bilyeli kapak, 5 adet siyah renk viski kapağı, 300 adet viski şişesi kapak kapşonu, 230 adet alkol şişesinin üzerine yapıştırılan kapak etiketi, 500 adet alkol şişesine yapıştırılan etiket, 2 adet 20 ml sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 1 adet sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Olay ile ilgili adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.