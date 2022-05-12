İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nden yılsonu sergisi

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi ve Salkımevler Kurs Merkezi’nde el sanatları kursu gören bin kadın kursiyer, Atatürk Kültür Merkezi’nde yıl sonu sergisi düzenledi. 11-15 Mayıs Tarihleri arasında gezilebilecek serginin açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, stk temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bin kursiyerin emeği”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, serginin açılış kurdelesini kursiyerlerle birlikte kesti. Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri eşliğinde 1 yıl boyunca eğitim gören kadınlar, el emeği eserlerini büyük bir heyecanla görücüye çıkardı. Başkan Şükrü Sözen, kursiyerlerin emekle yaptığı mefruşat, giyim, resim, rölyef, kum sanatı, iğne oyası, Brezilya nakışı, tel kırma, dekotarif ahşap boyama ve ipek böceği kozası gibi eserlerini tek tek inceledi. Birbirinden güzel Atatürk tabloları, nakışlar, giyim ve ahşap boyama sanatı eserleri ise büyük bir beğeni topladı.

“Güzel şeylere yeniden başlıyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarını geçiren Manavgat’ta kent olarak hep birlikte yeniden ayağa kalktıklarını ve güzel şeylerin hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “ Manavgat’ımızda yaşadığımız felaketten sonra ayağa kalktık ve yeniden hayata başlamaya hep birlikte gayret ettik. Bu süreci el ele vererek aştıktan sonra sosyal aktivitelerimize yeniden başladık. Bugün de bin kadın kursiyerimizin el emeği göz nuru sergi açılışına katıldık. Halk Eğitim Merkezi ve Manavgat Belediyesi öğretmenlerinin de desteğiyle ortaya çıkan her eser, gurur verici ve olağanüstü. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi izlemeye davet ediyorum” dedi.