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İbradı’da yağmur suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı İlçesi’ndeki iki ayrı noktada yağmur suyu tahliyesine yönelik imalat gerçekleştirdi.

ANTALYA 15.10.2021, 12:22
İbradı’da yağmur suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı İlçesi’ndeki iki ayrı noktada yağmur suyu tahliyesine yönelik imalat gerçekleştirdi.

İbradı’ya bağlı Yukarı Mahallesi’nde bulunan iki farklı noktada yağışlı dönemlerde sorun yaşandığı bilgisi ASAT tarafından değerlendirildi. Bu noktalarda yağmur sularının biriktiğini ve zaman zaman vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde su baskınlarına neden olduğunu değerlendiren ekipler, harekete geçti.

“Çalışmalar sürecek”

İki noktada yürütülen çalışma sonucunda yeni yağmur suyu drenajları ve mazgalları yapılarak sorun çözüldü. ASAT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ihtiyaç duyulan noktalarda kış mevsimi gelmeden yapılan hazırlıklar kapsamında yağmur suyu tahliyesine yönelik altyapı hatları, mazgallar ve kanallarda rutin bakım ve temizliklerin programlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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