İbradı’da köy okulu tadilatı, yol, parke taşı ve mezarlıkta namaz kılma alanı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı’nın bazı mahallelerinde vatandaşların istekleri doğrultusunda su deposu, köy okulu tadilatı, yol, parke taşı ve namaz kılma alanı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye ekipleri, İbradı da yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten bir takım taleplerde bulunan vatandaşların istekleri kısa sürede yerine getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İbradı’nın Düzlen Mahallesi’nde kamelya montaj çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da Başlar Mahallesi mezarlığında namaz kılma alanı, kilitli parke çalışması ve tel çit uygulaması yaptı. Ekipler, Başlar Mahalle Mezarlığı’nın eksiklerini de giderdi.

"Su depoları yenilendi"

ASAT Genel Müdürlüğü de Düzlen Mahallesi’nde 100 metreküplük yeni su deposu yaparak, mahallenin depo sıkıntısını gideriyor. Böylelikle, Düzlen Mahallesi’nde eski kot üstünde kalan evlere su ulaşmama sorunu çözülecek. ASAT ekipleri ayrıca Başlar Mahallesi’nde 150 metreküplük yeni su deposu ve 3 bin metre yeni su hattı yapım çalışması yaptı.

Öte yandan ekipler,Ürünlü Mahallesi’ndeki eski köy okulunun tadilatına devam ediyor. Tadilatın tamamlanmasıyla birlikte eski okul binası Agro turizm endemik bitki tesisi olarak hizmet verecek.