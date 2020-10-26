İbradı’da çiftçiye zeytin ve defne fidesi dağıtıldı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAK, ÜRETİMİ ARTIRMAK VE ÜRETİCİNİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN FİDE DESTEĞİNE DEVAM EDİYOR. İBRADI’DA ÜRETİCİLERE ZEYTİN VE DEFNE FİDESİ DAĞITILDI.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye destek olmak, üretimi artırmak ve üreticinin maliyetlerini düşürmek için fide desteğine devam ediyor. İbradı’da üreticilere zeytin ve defne fidesi dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle Antalya’nın 19 ilçesinde tarımı ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda Gündoğmuş’un ardından İbradı’da da çiftçiye fide yardımı yaptı. Bitkisel üretimde verimi ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla çiftçiye İbradı İlçesi Üzümdere Mahallesi’nde zeytin fidesi, Ürünlü Mahallesi’nde ise defne fidesi dağıtıldı. Dağıtıma İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da katıldı.
Fide yardımı ile İbradı’da yaprağı baharat, meyvesi kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan defne ve yine pek çok alanda kullanılan zeytin üretimini artırmak, tarım kesimine destek olmak hedefleniyor. Fide desteği çiftçilerin maliyetini azaltmaya katkı sağlıyor. Fide yardımı Ürünlü ve Üzümdere halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
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