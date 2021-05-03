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İbradı’da 30 yıllık içme suyu altyapısı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı Yukarı Mahalle Kooperatif evleri mevkiinin 30 yıllık içme suyu altyapısını yeniledi.

ANTALYA 03.05.2021, 13:01
İbradı’da 30 yıllık içme suyu altyapısı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı Yukarı Mahalle Kooperatif evleri mevkiinin 30 yıllık içme suyu altyapısını yeniledi.

ASAT ekipleri, İbradı’da yaklaşık 30 yıldır kullanımda olan Yukarı Mahalle Kooperatif evlerinin içme suyu alt yapısını yeniledi. Yukarı Mahalle Kooperatif Evlerinin bulunduğu mevkideki özel mülk üzerinden geçen eski su şebeke hattı deplase edildi. Eskiyen sağlıksız şebeke boruları yeni polietilen borularla değiştirildi. ASAT ekiplerinin tamamladığı çalışma sonucu yenilenen borulardan içme suyu verildi.
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