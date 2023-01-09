Huzurevi Sakinleri Topçu Yüzbaşı’nı mezarı başında andı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi Sakinleri, 9 Ocak 1917 tarihinde 4 küçük topuyla, İngilizler uçak gemisi ‘Ben My Chree’yi Meis’te sulara gömen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i mezarı başında andı.

Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, tarihte ilk kez bir uçak gemisini topçu ateşiyle batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i Andızlı Mezarlığında bulunan mezarı başında andı. Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Etem Sardoğan ve huzurevi sakinleri, Aker’in mezarına çiçek sundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapıldığı tören, Kur’an okunmasıyla son buldu.

Saygıyla anıldı

Halil Akyüz Huzurevi sakini Aydar Haluk Bulut (65), Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i rahmetle andı. Bulut, “9 Ocak 1917 tarihinde Kaş’ta bir kahramanlık yaşanmış. İngiliz uçak gemisini dünya savaş tarihinde bir ilk olan top atışlarıyla batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, Halil Akyüz Huzurevi sakinleri olarak saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Birinci dünya savaşı kahramanı

1893 Girit’te doğan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nda 4 küçük topu ile İngilizlerin dört uçaklı gemisi ’My Chree’yi Meis’te sulara gömdü, bir diğer gemiyi de savaş dışı bıraktı. 200’e yakın irili ufaklı tekneyi ve Fransız topçu tabyalarını top ateşi ile yakan Aker, Fransız gemileri ’Paris 2’yi 13 Aralık 1917’de, ’Alexandra’yı da 8 Mart 1918’de Kemer’de top atışlarıyla batırdı. 1919’da Aydın’da Yunanlılar ile yaşanan çatışmada ağır yaralanan Mustafa Ertuğrul Aker, emeklilikten sonra yerleştiği Antalya’da 5 Kasım 1968 tarihinde yaşamını yitirdi.