‘Huysuz’ AŞT Doğu Garajı Sahnesi’nde ilk kez perde açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatrosu’nun (AŞT) sevilen oyunu ‘Huysuz’ ilk kez AŞT Doğu Garajı Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Kapalı gişe oynayan oyun, izleyenlere bol kahkahalı bir akşam yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi içinde yer alan Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Doğu Garajı Sahnesi birbirinden keyifli oyunlarla Antalyalı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. AŞT’nin sevilen oyunu ‘Huysuz’ Doğu Garajı Sahnesi’nde ilk kez izleyicisiyle buluştu. Biletleri günler öncesinde biten oyun Antalyalı izleyiciden yoğun ilgi gördü. 650 kişi kapasitesi ile Türkiye’nin en özel salonları arasında yer alan AŞT Doğu Garajı sahnesinde perdelerini açan Huysuz izleyiciden büyük beğeni topladı.

Tiyatro severler ayakta alkışladı

Fransız yazar Moliere’nin üç eserinden, Engin Alkan’ın sahneye uyarlayıp yönettiği, başrolde AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür’ün yanı sıra, Osman Kot, Yunus Derli, Hasibe Özgür, Ayşe Sinem Korola, Safinaz Özgür, Selim Turgay Deli’nin sahne aldığı "Huysuz" izleyenleri kahkahaya boğdu. Oyun esprileri, müzikleri, dansları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. İki perdelik oyun izleyenlerden büyük beğeni toplarken, oyun sonunda tiyatro severler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyun sonrasında izleyenlere teşekkür eden AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Antalya’ya çok özel bir tiyatro sahnesi kazandırmasından dolayı Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Mehmet Özgür, yeni sahnelerinde ilk kez oyunu sahnelemenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.