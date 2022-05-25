Hurdaya çıkan atık malzemeler sanata dönüşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden hurdaya çıkan atık malzemeler üniversite öğrencilerinin elinden sanata dönüşecek. Atıktan Sanata Heykel Yapım Projesi’ne başvurular 27 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Yarışmada dereceye giren eserlere toplam da 22 bin 500 TL ödül verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan protokol ile Büyükşehir Belediyesi’nden hurdaya çıkan atık malzemeler üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerin elinde sanat eserine dönüşecek.

“Çevre Haftası’nda sergilenecek”

“Atıktan Sanata Heykel Yapım Projesi” ile üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nden hurdaya çıkan atık malzemeleri kullanabilecek. Güzel sanatlar öğrencilerinin yaptığı eserler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda Çevre Haftası’nda açılışını yapacağı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde sergilenecek.

“Toplam da 22 bin 500 TL ödül”

23 Mayıs’ta başlayan Atıktan Sanata Heykel Yapım Projesi’ne başvurular 27 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Başvurular Antalya Büyükşehir Belediyesi internet adresinden online yapılabiliyor. Atıktan Sanata Heykel yarışmasında dereceye giren ilk üç eser ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.