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Hizmet içi eğitim ile AESOB’da kalite artıyor

AESOB 2021 Başkanlar Kurulu ile Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Hep birlikte esnaf ve sanatkarlarımız için çalışıp çabaladık alın teri döktük. Pandemi bizde engel olamadı. Bu zorlu süreçte bile Kemer’den Kaş’a, Serik’ten Gazipaşa’ya Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna odalarımızı ziyaret ettik” dedi.

ANTALYA 03.12.2021, 17:19
Hizmet içi eğitim ile AESOB’da kalite artıyor

AESOB 2021 Başkanlar Kurulu ile Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Hep birlikte esnaf ve sanatkarlarımız için çalışıp çabaladık alın teri döktük. Pandemi bizde engel olamadı. Bu zorlu süreçte bile Kemer’den Kaş’a, Serik’ten Gazipaşa’ya Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna odalarımızı ziyaret ettik” dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( AESOB) - 2021 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı; AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında düzenlenen, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ve Oda Başkanlarının katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Başkan Adlıhan Dere, Başkanlar Kurulu Toplantısının ardından Oda Genel Sekreterlerine yönelik eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

“Güçlü esnaf, güçlü oda ve güçlü birlik mesajı”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların sorunlarını çözmek, hak ve menfaatlerini korumak amacıyla son Başkanlar Kurulu Toplantısı’ndan bu zamana kadar yapılan tüm hizmetleri, her türlü çalışmaları ve projeleri içeren kurumsal şeffaflık anlayışıyla hazırlanan faaliyet raporunu tüm katılımcılara sundu. Başkanlar Kurulu Toplantısında birlik ve beraberlik mesajı veren Adlıhan Dere, “Korona virüs salgını nedeniyle Başkanlar Kurulu Toplantımızı bir türlü gerçekleştirememiştik. Yaklaşık 2 yıl süren bir aradan sonra tekrardan bir aradayız. Bu pandemi sürecinde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı olarak elimi taşın altına koydum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerden esnafımız için her şeyi istedim. Sağ olsunlar devletimizde elinden geleni yapmaya çalıştı, desteklerini esirgemediler” dedi.

“Ara vermeden devam ettik”

Ziyaretlerine ara vermediğini belirten Dere, “Tüm oda başkanlarımızla birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde olduk. Hep birlikte esnaf ve sanatkarlarımız için çalışıp çabaladık alın teri döktük. Pandemi bizde engel olamadı. Bu zorlu süreçte bile Kemer’den Kaş’a, Serik’ten Gazipaşa’ya Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna odalarımızı ziyaret ettik. Esnaf ziyaretlerimize de ara vermeden devam ettik. Bu süreçte planlı, programlı ve ilkeli bir şekilde çalışarak, bir araya geldiğimiz ortak amaç ve ideallerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürdük. Birlik ve beraberlik bilinci ile her daim; “Güçlü Esnaf, Güçlü Oda, Güçlü Birlik” anlayışıyla ilerleyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Gün Birlik olma günüdür; ekmeğini aşını, alın teri ile kazanan tüm esnaflarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla her zaman var gücümüzle çalışacağız. Hepimize kazasız belasız bir genel kurul dönemi diliyorum” diye konuştu.

“Hizmet içi eğitim ile AESOB’da kalite artıyor”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Başkan Adlıhan Dere, Başkanlar Kurulu Toplantısının ardından Oda Genel Sekreterlerine yönelik eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenledi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında gerçekleştirilen Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Muhasebe Müdürü Soner Bektaş, Kemer Esnaf Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kişisel Gelişim Uzmanı Filiz Dönmez Gökkaya ve Oda Genel Sekreterleri katıldı.

“Yönetmenliği bilmeniz gerekir”

Genel sekreterlerin, esnaf odalarının idari ve hukuksal yönden işleyişinde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, konuşmasında Oda Genel Sekreterlerine hitaben, “Oda başkanlarımızın ve yönetim kurullarının görevlerini yapmalarında onlara yön veren rehber olan ışık tutan bir göreve sahip olduğunuzu belirtmek isterim. Bu değerli görevinizi yerine getirirken de her türlü bilgi ve donanıma sahip olmanızda büyük önem arz etmektedir. Kanunları, yönetmelikleri bilmeniz gönderilen genelgeleri inceleyerek gereğini yapmanız gerekmektedir. Odalarımızın hizmet kalitesinin artması birinci önceliğiniz olmalı, eğitim konusunda kendinizi geliştirerek gerekli bilgi, birikime sahip olmalısınız. İşte bizlerde bu anlayıştan yola çıkarak eğitimleriniz için her türlü gayreti göstermekteyiz” İfadelerini kullandı.

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