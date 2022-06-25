Hırsızlıktan aranan şahıslar üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde durdurulan araçtaki iki şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat Başsavcılığı koordinesinde, Çolaklı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye esnasında şüpheli bir araba durdurularak kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde H.B. ve Ş.O. isimli şahısların hırsızlık suçundan arandıkları tespit edilirken, üzerlerinde 4 gram eroin ve 1 adet demir makası ele geçirildi.

Şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.