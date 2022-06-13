Hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar yakalandı

Antalya’da bir eve girmeye çalışırken komşuya yakalanan ve olay yerinden kaçan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı ilçesi Aydınlık Mahallesi’nde meydana geldi. G.O. isimli şahıs, bahçeden gelen sesler üzerine dışarı çıktı ve komşusunun evine girmeye çalışan bazı kişiler olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheli şahıslar, araç ile olay yerinden kaçtı. Araç, trafik ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan İ.Y., S.U., H.G. ve E.Z. isimli şahıslar yakalandı.

Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Şüpheliler; hırsızlığa teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.