Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmalarında sona yaklaşılırken, falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna ulaşıldı. Bölgede uzman arkeolog ve ekiplerin yürüttüğü detay çalışmaları sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında başlattığı kazı çalışmasında sona yaklaşıldı. Detay çalışmalarının da tamamlanmasıyla kazı bölgesinde çevre düzenleme çalışmasına geçilecek.

93 yıllık fabrika ve antik dönem ısıtma sistemi

Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen, uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında ilk olarak 1927 yılında yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel, su kanalları ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı. Daha sonra Hıdırlık Kulesi’nin Güney kısmında yapılan çalışmalarda hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen alanda ısıtma sistemi ve kanal kalıntıları açığa çıkarıldı. Detay çalışmalarında geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşıldı. Hıdırlık Kulesi’nin Kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda ise kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kuzey kısmında bulunan yapıların güvenliği açısından istinat duvarı örüldü.

Konağın parçası olabilir

Ekibin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında son olarak ise Hıdırlık Kulesi’nin Güney kısmında falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna ulaşıldı. Yetkililer, hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen bulgular ile denize inen merdivenin aynı alanda bulunması nedeniyle konak tarzı bir yapının parçası olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.