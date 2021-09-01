Hesapçıoğlu, Antalyaspor ile ilgili hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hesapçıoğlu, yönetim kurulu üyesi Ufuk Sezer, Ersan Göbelek, genel koordinatör Cem Manavuşak ve Murat Şimşek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret etti. Antalyaspor Kulübü Dernek Başkanı Emin Hesapçıoğlu, Başkan Semih Esen’e Antalyaspor ile ilgili hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Dernek Başkanı Hesapçıoğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Antalyaspor Kulübü Derneği olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Futbol, yüzme, hentbol, bisiklet gibi birçok spor dalında sporcu yetiştiriyoruz. Geleceğimizin gençlerine sahip çıkarak, profesyonel anlamda Antalyaspor’a ve kentimize sporcular kazandırıyoruz. Konyaaltı Belediyesi ile her zaman ortak çalışmalar yapmaya hazırız” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalyaspor dernek yöneticilerine verdikleri emekten dolayı teşekkür etti. Başkan Semih Esen, Antalyaspor’un şehrin önemli simgelerinden biri olduğunu, Antalyaspor’a her zaman destek verdiğini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Semih Esen, Antalyaspor Kulübü Derneği ile ortak çalışmalar yaparak, amatör ve profesyonel anlamda sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Dernek Başkan Emin Hesapçıoğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ziyaret anısına plaket ve ‘Semih Esen’ yazılı Antalyaspor forması hediye etti.