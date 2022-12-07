HEP’ten Alanya ve üniversite adına faydalı işbirliği

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, “Şuan 5 program, 560 öğrencimiz var. Yaklaşık 12 tane ön lisans ve 11 tane lisans programı açmayı düşünüyoruz. Sağlık alanında ilgi gören bölümler açmak istiyoruz. Türkiye’de üniversite sayısı 209’a ulaştı. Bu 209 üniversite arasında tatlı bir rekabet var. Biz üniversitemize öğrencileri çekebilmeliyiz. Bu yıl 90’nın üzerinde bir doluluk oranı yakaladık. Hedefimiz üniversite mezununa diploma vermek değil, onları hayata hazırlamak, onların her zaman bir adım önde olmalarını sağlayacak yetenekler kazandırmak” dedi.

Alanya HEP Üniversitesi mütevelli heyeti, rektörü Alanya basınıyla bir araya geldi. Toplantıda, Alanya HEP Üniversitesi’nin çalışmaları, hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda ilk sözü, Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Başkanı ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer aldı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın kuruluşu amaçları hakkında bilgiler aktaran Dr. Fatih Ürkmezer, Golden Gateway Şirketler Grubu ile imzalanan protokolün içeriği hakkında da detaylı bilgiler aktardı. 2011 yılında kurulan Alanya HEP Ünivesitesi’nin ilk 2014 yılında öğrenci alımına başladığını hatırlatan Ürkmezer, “Kurucu vakıf biziz. Kurucu vakıf biz olduğumuz için kurucu vakıf statümüz hala devam ediyor. Burada iki farklı mütevelli heyeti var. Biri vakıf mütevelli heyeti diğeri ise üniversite mütevelli heyeti Bu iki farkı ayırt etmemiz gerekiyor. Vakıf mütevelli heyeti olarak bizim görevimiz üniversiteden bağımsız bir şekilde devam ediyor. Üniversitenin mütevelli heyeti ise, bize bağımlı olarak çalışmalarına devam ediyor. Üniversite mütevelli heyetini, vakıf mütevelli heyeti atamaktadır. Bu YÖK’ün istediği ve takip ettiği bir durum. 2011 yılında açılan üniversite, 2014 yılında ilk öğrenci alımına başladı. O günden bugüne üniversitemiz çalışmalarına devam etti. Başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere; Alanya Belediyemiz, yereldeki mesai arkadaşlarımız üniversitemizin ayakta kalması ve iyi yerlere gelmesi için çaba sarf etmiştir” dedi.

“İşletme ortaklığına gitme kararı aldık”

Alanya HEP Üniversitesi’nin tanınırlığının Türkiye çapına yayılması ve nitelikli eğitimin daha iyi hale getirilmesi amacında olduklarını söyleyen Dr. Fatih Ürkmezer, bu çerçeve içerisinde ortaklık yoluna gitme kararı aldıklarını söyledi. Yaklaşık 4 yıldır farklı firmalardan işletme ortaklığı alanında teklif aldıklarını ancak yapılan görüşmelerin nihai sonuca ermediğini söyleyen Ürkmezer; “ Ben göreve başladıktan sonra sene başında bir vakıf üniversitesinden öneri geldi. Hem üniversite mütevelli heyetimiz hem de vakıf mütevelli heyetimiz ile yapılan görüşmeler sonuca ulaşmadı. En son Golden Gateway Şirketler Grubu ile yaklaşık 3-4 aydır görüşme halindeydik. Bu görüşme neticesinde bir işletme ortaklığına gitme kararına vardık. Bu işletme ortaklığına göre; üniversite yine vakfımızla bağlantılı bir şekilde yoluna devam edecek. Bu protokole göre, üniversitemizin mal varlığı yine vakfımıza ait olacak. YÖK’e verdiğimiz taahhütleri gerçekleştirmek, üniversiteyi en kısa zamanda en iyi hale getirmek istiyoruz. Bir üniversiteyi toptan iyi hale getirecek olan başta akademik kadrosudur. Akademik çıktısı sadece bilimsel makale ve çalışmalar değil, memleketimize sağladığı faydalardır" dedi.

Alanya’da 2 üniversite olduğunu hatırlatan Dr. Fatih Ürkmezer, "İki üniversitenin de sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak bir kaymakam olarak benim görevim ama Hamdullah Emin Paşa Vakfı Başkanı olarak en başta gelen görevim, bu üniversitenin Alanya’ya katkı sağlaması ve üniversitenin gelişmesidir. Biz bu vakıfla olan bütün görevlerimizde hiç bir vakıf mütevelli heyeti üyemiz, üniversite mütevelli heyetimiz dâhil hiç bir maddi karşılık beklemiyoruz, maddi karşılık da almıyoruz. Bunu yerine getirirken Alanya’daki yerel dinamikleri de önemsiyoruz. Üniversitenin işletme işbirliği ile daha geliştirilmesi sürerken, Milli Eğitim Müdürümüz ve Alanya Belediye Başkanımız Âdem Murat Yücel ile görüşmeler yaptık. Diğer sivil toplum kuruluşları ile de görüştük. Alanya’daki siyasi parti temsilcilerinin tamamıyla görüştük. Üniversitenin durumunu anlattık. Kendilerinin görüşlerini aldık. Üç seçeneğimiz vardı. Üniversiteyi nihayete erdirmek, üniversiteyi başka bir üniversite ile birleştirmek veya üniversitenin devamını sağlamaktı. Bu konuda öneri görüşlere açık olduğumuzu söyledik. Alanya’daki bütün özel okul sahipleriyle bir toplantı yaptık. Onlardan da öneri görüşler istedik. Biz üniversiteyi geliştireceğine inandığımız, Alanya’ya katkı sağlayacağına inandığımız, bu işletme ortaklığını beraber yürüteceğimize inandığımız firma ile oturduk, protokol metni imzaladık. Protokol imza sürecinde avukatımız hep bizim yanımızdaydı. Bunun dışında Üniversite mütevelli heyeti üyemiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya’dan da sürekli hukuki alanda destek aldık. Dolayısıyla kendimizi en azından Alanya’ya faydalı olacak bir şekilde hukuki zemine oturtmak istedik. Burada belli başlı taahhütler var. Bu taahhütlerin belirtilen protokol süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu alanda atamalarımızı yaptık. Üniversite mütevelli heyetimiz ilk toplantısını yapacak. Amacımız, Alanya HEP Üniversitesi’nin Alanya’ya katkı sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversite adının değişmesine 2020 yılında karar verdik”

Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Başkanı ve Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, üniversitenin adının değişmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Üniversite adının değişme fikrinin, YÖK önerisiyle gerçekleştiğini dile getiren Ürkmezer, “Biz üniversitemizin Alanya Üniversitesi olarak devam etmesi yönünde 2020 yılı sonunda fikir birliğine vardık. Alanya Üniversitesi Hamdullah Emin Paşa Vakfı olarak başvurumuzu 2020 yılı sonunda yaptık. Bizim imzaladığımız protokolde iki önemli kriterimiz vardı. En baştaki kriterimiz, bu üniversitenin isminin Alanya olarak ve merkezinin Alanya olacak şekilde devam etmesiydi. Protokole bu metni ekledik. Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nda 88 taşınmazımız var. Biz bütün mütevelli heyeti olarak amacımız, Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın mallarının iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak, burada elde edeceğimiz geliri başta Mahmutseydi çocukları başta olmak üzere, bütün Alanyalı çocuklarımıza gençlerimize eğitim desteği sağlamak. 2019 yılında toplam kira geliri 600 bin TL gelir elde iken, bu geliri 1 milyon 600 bin TL’ye çıkardık. Biz bütün bu mal varlığını vakıf olarak üniversiteye vermiş değiliz. Üniversite kurulurken, hibe ettiğimiz bazı yerler var. Üniversite devam ettiği sürece bu mal varlığı üniversitenin olmaya devam edecek. Protokolde en önemli maddemiz budur. Üniversitenin 5 mal varlığı hiç bir şekilde ipoteğe, satışa konu edilemez” diye konuştu.

“Öğrencileri hayata hazırlamak istiyoruz”

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, toplantıda üniversitenin hedef projeleri hakkında bilgiler aktardı. “Son 20 yılda girişimci üniversiteler modeli ortaya çıktı. Bu üniversitelerde hem eğitim hem araştırma hem de girişimcilik yapan yani üniversitede üretilen bilginin ticarileşmesine yönelik hedefler oluşuyor. Üniversitemizi bu değişen dünyada konumlandırmak istiyoruz. Sırf öğrenciler gelsin, meslek edinsin, diploma alsın değil. Öğrencilerin hayata hazırlanmalarını istiyoruz. Üniversitemizde değişik bölümler açma hedefimiz oldu. Öncelikle bizim fakülte isimlerimizde değişiklikler yapıyoruz ki daha farklı bölümler açabilelim. İktisadi İdari Bilimler Fakültemizin ismini İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi yaptık” diyen Prof.Dr. Güner, şöyle devam etti: “Şuan 5 program, 560 öğrencimiz var. Bu şirket ortaklığı işbirliği aslında sosyal bir projedir. Şirketimiz bize katkı sağlayarak, yeni programlar açmamızı engelleyen durumları ortadan kaldırıyor. Yaklaşık 12 tane ön lisans ve 11 tane lisans programı açmayı düşünüyoruz. Sağlık alanında ilgi gören bölümler açmak istiyoruz. Türkiye’de üniversite sayısı 209’a ulaştı. Bu 209 üniversite arasında tatlı bir rekabet var. Biz üniversitemize öğrencileri çekebilmeliyiz. Bu yıl 90’nın üzerinde bir doluluk oranı yakaladık. Hedefimiz üniversite mezununa diploma vermek değil, onları hayata hazırlamak, onların her zaman bir adım önde olmalarını sağlayacak yetenekler kazandırmak”

Toplantıya; üniversitenin bağlı bulunduğu Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Vakfı Başkanı ve Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Tarık Özçelik, Üniversite Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Sipahioğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya HEP Üniversitesi ve HEP Vakfı Avukatı Mustafa Köroğlu ve Üniversite Genel Sekreteri Bahar Sivri katıldı.