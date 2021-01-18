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HEP’te dünya mutfağı örnekleri tanıtılıyor
Alanya HEP Üniversitesi yabancı öğrencilerle Dünya mutfağından örneklerin tanıtıldığı etkinliklerine devam ediyor.
ANTALYA 18.01.2021, 13:12
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Alanya HEP Üniversitesi yabancı öğrencilerle Dünya mutfağından örneklerin tanıtıldığı etkinliklerine devam ediyor.
Etkinliklerin ikincisinde, Üniversite’de eğitim gören İranlı öğrenciler Mehrshad Aliakbarzadeh ve Sepehr Ghasemlou, ülkelerinin mutfaklarında önemli bir yere sahip olan yemeklerden “Kashk e Bademjan” ve “Zereshk Polo ba Morgh” yemeklerini üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mutfaklarında pişirdiler.
Öğrenciler, Kashk e Bademjan’ın krema ve patlıcanın bir arada bulunduğu geleneksel bir yemek olduğunu, Zereshk Polo ba Morgh’un ise safran, tavuk ve diken üzümlü bir çeşit geleneksel pilav olduğunu anlattılar. Etkinliğin videosu Üniversite resmi hesaplarında yayınlandı.Üniversite’de Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere gelecek hafta Filistinli öğrenciler ve Filistin mutfağından örneklerle devam edilecek.
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