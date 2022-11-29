Hem güçlendirilen hem de büyüyen okuldan Başkan Yücel’e plaket

Alanya Belediyesi öncülüğünde iki kata çıkarılarak temel güçlendirmesi yapılan Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulunu ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e desteklerinden dolayı plaket verildi.

Kestel Mahallesi’nde bulunan Alantur Ayhan Şahenk İlkokulunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Alanya Belediyesinin öncülüğünde, Ayhan Şahenk Vakfı tarafından yapılan çalışmalarla tek katlı okul iki kata çıkarılıp, sınıf sayısı artırılırken, okulun temeline de güçlendirme çalışması yapıldı. Ayhan Şahenk Vakfı tarafından ayrıca okulun içerisinde yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yenileme çalışması çerçevesinde okul kütüphanesi yenilendi; masa, klima, perde gibi tüm ihtiyaçlar da giderilerek okul eğitime hazır hale getirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel öncülüğünde okul ile ilgili eksikliklerin giderildiğini belirten Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek ve Okul Müdürü Ayşe Yılmam, Başkan Yücel’e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Ayhan Şahenk Vakfı tarafından yapılan çalışmalara Belediye olarak destek verdiklerini belirten Başkan Yücel, “Eğitime çok büyük destekleri olan Ayhan Şahenk Vakfı tarafından yapılan okul, hem büyüdü hem de yenilendi. Oldukça modern ve kaliteli bir şekilde öğrencilere hizmet verecek hale getirildi" dedi.