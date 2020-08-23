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Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

ANTALYA'DA HAYVANSEVERLER, GEÇTİĞİMİZ YIL BİR SİTENİN BAHÇESİNDE ÇELİK ÇAMAŞIR İPİ İLE BOĞAZINDAN CAMA ASILI HALDE BULUNAN KEDİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TOPLANDI. HAYVANSEVERLER, KEDİYİ ÖLDÜREN KİŞİ YA DA KİŞİLERİN BULUNMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

ANTALYA 23.08.2020, 18:02
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Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

Antalya’da hayvanseverler, geçtiğimiz yıl bir sitenin bahçesinde çelik çamaşır ipi ile boğazından cama asılı halde bulunan kedinin ölümüne ilişkin toplandı. Hayvanseverler, kediyi öldüren kişi ya da kişilerin bulunması çağrısında bulundu.

Antalya’da bir kedinin 2019 yılı aralık ayında bir sitenin bahçesinde çelik çamaşır ipi ile boğazından cama asılı halde bulunmasına ilişkin hayvanseverler, olayın yaşandığı yere yakın bir yerde toplandı. Aralarında kedinin sahibi Tuba Yurttaş’ın da bulunduğu hayvanseverler ellerinde ’site’de katil var’ ve ’TBMM açılır açılmaz yeni hayvan hakları yasası çıksın’ yazılı pankart ve afişlerle çeşitli sloganlar attı.

Antalya Hayvan Hakları Derneği üyesi Şebnem Obay, "Otopsi raporuna göre yola çıkıldığında, katil bu vahşeti planlayarak,gece yarısı, eldivenlerini giyerek,içlerinde en insana yakın olan kediyi kandırıp yakalayarak,önce boğmuş ardından tel ile boynundan sitenin ortasına asmıştır ve bu vahşeti rahatlıkla yapan bir kişi, önce sitede yaşayanlar, ardından mahalle sakinleri için tehlike oluşturmaktadır" dedi.

"Konu yargıya taşındı"

Olayın ardından bazı kişilerin kediyi Yurttaş’ın öldürdüğü yönünde sosyal medyadan yayınlar yaptığını ve son olarak da Yurttaş’ın evden atıldığını ifade eden Obay, "Akıl almaz rahatlıkları karşısında hayvansever arkadaşımıza “katil” diyen yönetici ve destek veren şahıslar hakkında gerekli yasal işlemleri Tuğba hanım başlatmış olup yargı sonucunu beklemektedir" diye konuştu.

Güvenlik kamerası talebi

Son zamanlarda da site içerisine ve çevresinde hayvanseverler tarafından konulan mamaların çöpe atıldığını, devlete ait yasal uyarı afişlerinin parçalandığını ve yakın çevredeki sokak kedilerine zarar verildiğini ileri süren Obay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’dan yardım talep etti. Obay, "Değerli Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’dan talebimiz, kedi evlerinin olduğu yere “güvenlik kamerası “takılması ve Tuğba hanımın katil olarak şüphelendiği şahıs yada şahısların hakkında bulunduğu yasal şikayetlerin hepsinin kıyaslanarak detaylı olarak özel birimler tarafından incelenmesinin sağlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

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