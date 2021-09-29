Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Konyaaltı Belediyesi, yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz dış parazit ilaçlama hizmeti veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, İlçede yemlik desteğinden sonra meralara gölgelik ve hayvanların rahat su içmesi için suluklar inşa etti. Hayvanların aşı maliyetlerini de karşılayan Konyaaltı, vatandaşların talep ettiği parazit ilaçlamasını ücretsiz gerçekleştiriyor. İlaçlama makinesi ile hayvanları zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi amacıyla ilaçlayan ekipler, ilçedeki vatandaşların taleplerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

“Önceden çukurlarda ilaçlıyorduk”

İlçedeki yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanı parazitlere karşı ilaçlayan ekipler, Alim Pınarı Yaylası’nda küçükbaş hayvan üretimi yapan Murat Kök’e ait 200 adet küçükbaş hayvanın ilaçlamasını gerçekleştirdi. Hayvan yetiştiricisi Murat Kök, 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Geçen yıl Konyaaltı Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri meralarımıza geldi. Yaptıkları hizmet bizim için çok değerli. Önceleri hayvanlarımızı ilaçlamak için kocaman bir çukur açıp, içerisini naylonla destekleyip ilaçları çukura dolduruyorduk ve hayvanlarımızı o çukurda ilaçlıyorduk. Bu işlemler bizi çok zorluyordu. Şimdi çok daha basit ve çok daha iyi” diye konuştu.

“Desteğimiz devam edecek”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçede belediye olarak çeşitli projelerle üreticileri desteklediklerini söyledi. Esen, “Zaman zaman hayvan üreticisi vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında ve sonrasında vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirip imkanlarımız doğrultusunda destek veriyoruz. Hayvanlarını ilaçlama konusunda oldukça zorlandıklarını gördüğümüz vatandaşlarımız için acilen 2 adet parazit ilaçlama makinesini bünyemize katıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Üreticiye desteğimiz devam edecek’’ şeklinde konuştu.