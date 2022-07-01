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Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendirildi.

ANTALYA 01.07.2022, 14:13
Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendirildi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Çandır Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı’nda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince bilgilendirme yapıldı. 1 Temmuz’da ekipler kalpazanlık, dolandırıcılık, sahte para ve hayvan hırsızlıkları konusunda alınması gereken tedbirler ile alakalı 50 hayvan satıcısını bilgilendirerek, broşür dağıttı.

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