Hayırseverin yaptıracağı lise ve atölye için protokol imzalandı

Aksekili hayırsever Nevzat İnan ile Kepez’de yaptırılacak olan 24 derslikli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Atölyesi için okul protokolü imzalandı.

Antalya Valiliği’nde düzenlenen okul protokolü törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, hayırsever Nevzat İnan ve oğlu Bora İnan katıldı. Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi’nde 9 bin 449 metrekarelik arsa üzerine, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Atölye binası yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığına devredileceğini belirten hayırsever, okula da “Nevzat İnan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi” isminin verileceğini ifade etti.

“İyi insan yetiştirerek geleceğe yön veriyoruz”

İyi eğitim alarak yetişmiş çocukların gelecek için büyük önem taşıdığına değinen Vali Yazıcı, “Geleceğimiz ve milletimizi daha da ileriye taşıyacak yegâne güç çocuklarımızdır. Onların iyi bir eğitim alıp, dürüst insanlar olarak topluma kazandırmak hem bizlerin hem de ailelerin en büyük isteğidir. AHENK Projesi ile eğitime verdiğim önemi herkesin duyduğuna inanıyorum. İyi insan ve iyi eğitimli insalar yetiştirerek geleceğimize yön veriyoruz. Bu konuda devletimiz de elinden geleni yapıyor. Biz, siz hayırseverlerimizin de devletimize destek olmanızdan dolayı çok mutlu oluyoruz. Ben 30 yıllık mülki idari amiriyim binlerce insanla karşılaştım. Yıllar bana hayırseverlik ile ilgili şu deneyimi kazandırdı. Bu sadece gönül işi ile yapılan bir şey para ile değil. Sizin gibi gönlü güzel insanlar bu işleri yapabiliyor ve biz inanıyoruz ki bu bereketiyle de kişiye geri dönüyor. İyi ki varsınız Allah sayınızı arttırsın. Sizin gibi gönlü güzel insanlarla tanıştıkça gerçekten çok mutlu oluyorum. Ben paranızdan dolayı değil, gönül güzelliğinizden dolayı size teşekkür ediyorum” dedi.

Okul yapımında çocuklarının da büyük bir payı olduğuna değinen hayırsever Nevzat İnan, “Okul yaptırmak için çocuklarıma danıştım. Bana çok destek verdiler. Ben de bu hayrın herkese bulaşmasını istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum işlerimizi o kadar kolaylaştırdınız ki hemen her şey çözüldü. Ben doğduğum toprak olan Ormana’ya da annemin adına bir halk eğitim merkezi açmak istiyorum. Anneme borçlu gitmek istemiyorum. Doğduğum topraklara faydalı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.