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Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"
HAYIRSEVER İŞ ADAMI MEHMET CADIL, KORKUTELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLAYAN AKİF TAK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
ANTALYA 28.07.2020, 15:52
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Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cadıl, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi okul yönetimi ile birlikte, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tak’ın eğitim çıtasını daha yukarıya çıkarmak için yoğun gayret göstereceğini ve önemli projelere imza atacağını söyleyen Cadıl, eğitimin önemine vurgu yaptı. Cadıl, "Hayırseverler olarak imkanlarımız yettikçe eğitime her zaman destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akif Tak ise Mehmet Cadıl okul yönetimine teşekkür etti.
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