HayatPark’ta Karadeniz rüzgarı esecek

Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Karadenizliler Derneği işbirliğiyle 13 Mart Pazar günü ‘Hamsi ve Kuymak Şenliği’ düzenlenecek.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği, 13 Mart Pazar günü ‘Hamsi ve Kuymak Şenliği’ düzenliyor. HayatPark’ta başlayacak şenlikte hamsi ve kuymak ikramı yapılacak. Karadeniz Halk Müziği’nin sevilen sesleri Onay Şahin ve Apolasa Lermi’nin sahne alacağı şenlikte, vatandaşlar kemençe eşliğinde horonlar oynayacak. Vatandaşları Hamsi ve Kuymak Şenliği’ne davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı’nda şenliğe katılan misafirlerimiz Karadeniz’in kendine özgü güzelliklerine şahitlik edecek. Şenliğimizde hamsi ve kuymak ikramımızla damaklara da hitap edeceğiz” dedi.