HayatPark’ta caz sona erdi

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Konyaaltı Jazz Günleri, müzikseverlerin yoğun katılımı ve Ezgi Bıcılı’nın sahne almasıyla sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Konyaaltı Jazz Günleri’nde sırayla caz müziğinin sevilen isimleri Jülide Özçelik, Şenay Lambaoğlu, Rumba Quartet sahne alırken, son hafta ise Ezgi Bıcılı seslendirdiği şarkılar ile kapanışı yaptı. Bıcılı’nın sahne aldığı konserde Kürşat Başar’da orkestrada yer aldı. Kapanış konserinde alanı dolduran yüzlerce vatandaş, şarkılara eşlik ederek serin havada aileleri ile birlikte keyifli bir akşam geçirme fırsatı yakaladı.

HayatPark’ta düzenlenen konsere 7’den 70’e yüzlerce müziksever katılarak hem şarkı söyledi hem de müzik eşliğinde dans etti. Jazz’ı sevdiğini söyleyen müzikseverler, Konyaaltı Belediyesi’nden bu konserleri kısa aralıklarla yeniden düzenlemesini istedi. Konyaaltı’nda kültürel ve sanatsal faaliyetler ile vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, insanların mutlu olmasını ve günlük sıkıntılardan uzaklaşıp keyifli vakit geçirmesini istediklerini ifade etti. Bu tarz etkinliklere devam edeceklerini söyleyen Esen, vatandaşların konserlere gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını söyledi.