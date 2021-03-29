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HayatPark’ı gezen öğrencilere orman sevgisi anlatıldı

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında HayatPark’ı gezerken, öğrencilere orman sevgisi anlatıldı.

ANTALYA 29.03.2021, 15:49
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HayatPark’ı gezen öğrencilere orman sevgisi anlatıldı

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında HayatPark’ı gezerken, öğrencilere orman sevgisi anlatıldı.

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler, önemli gün ve etkinliklerle bilinçlendiriliyor. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Toros Çocuk Kreşi öğrencileri, HayatPark’ı ziyaret etti. Orman Haftası’na dikkat çekmek isteyen öğrenciler, ellerinde pankartlar ile yürüyüş yaptı. Orman şarkıları eşliğinde yürüyen öğrenciler, doğa sevgisi anlatıldı. Kreş öğrencileri daha sonra HayatPark’ta gönüllerince eğlendi. Çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.
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