Hayatını kaybeden depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 10 ilde yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden ve enkazdan kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli’nde Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Programa, Uygulama Oteli’nde konaklayan depremzede aileler ile Gazipaşa’da bulunan STK temsilcileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın sonunda 10 ilde hayatını kaybeden ve enkazdan kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için dua edildi.