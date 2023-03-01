Hayat kurtaran perde beton Muratpaşa’da zorunlu

Muratpaşa Belediyesi, ilçede yapılacak tüm yeni binalar için perde beton uygulaması zorunluluğu getirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, uygulamanın Güney Amerika ülkesi Şili başta olmak üzere deprem riski taşıyan birçok ülkede hayat kurtaran bir model olduğunu belirtti.

520 bini aşkın nüfusa sahip Muratpaşa’da, belediye meclisi, yeni yapılacak tüm binalarda ‘depremde hayat kurtaran perde beton uygulaması zorunluluğu getirdi. Karar mecliste AK Parti gurubunun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı.

Örnek uygulama

Başkan Uysal, Türkiye’nin çok büyük bir afet yaşadığını belirtirken “Bir taraftan yaralarımızı sarmaya, dayanışma içinde olmaya gayret edeceğiz diğer bir taraftan da gelecekle ilgili kararlar alacağız” dedi. Uysal, perde beton uygulamasının Güney Amerika ülkesi Şili başta olmak üzere deprem riski taşıyan birçok ülkede hayat kurtaran bir model olduğunu belirtti.

Maliyet arttırmıyor

Uysal, “Muratpaşa’mızda binaların dayanıklılığını arttırmak için mecburi olmasını öneriyoruz. Bu maliyeti de arttırmayan bir şey. Teknik bir konu. Keşke bir devlet politikası olarak çok uzun yıllar önce buna geçebilmiş olsaydık. Şu andaki hasarımız çok daha düşük olurdu” diye konuştu. Alınan kararla, Muratpaşa’da yeni yapılacak binalarda artık Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun nitelikte perde beton kullanılacak ve binaların dayanıklılığını arttırmak için perdeler birbirine dik ve asal istikametinde bulundurulacak. Bununla birlikte Burulma Düzensizliği katsayısı da 1.4’ü geçemeyecek.

Belediye ücret almayacak

Bununla birlikte bina güçlendirme çalışmalarında vatandaşın belediyeye ödemesi gereken ücretleri de kaldırdıklarını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Maalesef riskli alan ilanı ya da riskli binayı belirlemeyle ilgili yetki, ilçe belediyesinde değil. Türkiye genelinde kentsel dönüşümün düşük bir oranda kalmasının nedeni de ille de bütün yetkilerin Ankara’ya toplanmış olması, kentsel dönüşüm yetkisinin ilçe belediyelerinde bulunmaması. Umuyorum ki ileride mevzuat değişir. Türkiye genelinde bir seferberlikle hep beraber bunu yaparız. Ancak şu aşamada özellikle çok eski yapılmış her bir kolonun bağımsız ayakta durduğu binalarımıza güçlendirme uygulamamız gerekiyor. Bütün o kolonların birbirine bağlanması gerekiyor.”

Afet kültürü

Başkan Uysal, bu çalışmalarla birlikte Muratpaşa’nın 55 mahallesinde kısa adı MAG olan ‘Muratpaşa Afet Gönüllüsü’ programını uygulamaya aldıklarını aktardı. Bu programa arama-kurtarma köpeği ve afet anında çöken GSM iletişimi dolayısıyla telsiz haberleşmesi eğitimlerini de ekleyeceklerini kaydeden Başkan Uysal, “Hızla bu çalışmalar başlayacak. Bir taraftan da inşaat tekniğimizi azami oranda düzeltiyoruz diğer taraftan bir deprem, afet kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.