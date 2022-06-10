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Havuz başında ayağı kayan turist yaralandı

Antalya’da kaldığı otelin havuz başında ayağı kayan turist yaralandı

ANTALYA 10.06.2022, 16:19
Havuz başında ayağı kayan turist yaralandı

Antalya’da kaldığı otelin havuz başında ayağı kayan turist yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otelde tatil yapan Moldava uyruklu turist, serinlemek için havuza girmek istedi. Burada ayağı kayan turist başını zemine vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan turistin boynunun zedelendiği öğrenildi. Moldova uyruklu turist tedbir amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruştura başlatıldı.

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