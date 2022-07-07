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Havalimanı’nda karma sergi

Antalya Havalimanı Den Art Gallery’nin farklı sanatçılarının karma sergisi açıldı.

ANTALYA 07.07.2022, 18:05
Havalimanı’nda karma sergi

Antalya Havalimanı Den Art Gallery’nin farklı sanatçılarının karma sergisi açıldı.

Yerel ve uluslararası sanatçılarla birlikte çalışarak Antalya’nın canlı sanat ortamına katkıda bulunmayı hedefleyen Den Art, Antalya Havalimanı’nda karma sergide eserleri sergiledi. Baki Bodur, Deniz Karakurt Şekerci, Yamaç Atan ve Umut Kayapınar’ın eserlerinden oluşan sergi, 7-27 Temmuz tarihleri arasında İç Hatlar Terminali asma katta ziyaretçilere açık olacak.

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