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Havadan trafik denetimlerinde 95 sürücüye para cezası

ANTALYA'DA TRAFİK DÜZENİ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA HAVADAN YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARI İHLAL EDEN 95 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA C EZASI UYGULANDI.

ANTALYA 13.10.2020, 17:12
Havadan trafik denetimlerinde 95 sürücüye para cezası

Antalya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla havadan yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 95 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit etti. Otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 95 sürücüye trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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