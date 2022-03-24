Hava şartlarından ertelenen Nevruz, Antalya’da Cumartesi kutlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Nevruz Bayramı etkinlikleri 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Baharın gelişinin renkli etkinliklerle kutlanacağı program Konyaaltı Olbia Kent Meydanı’nda Nevruz Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak. Etkinlikte halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.

Bahar Bayramı Nevruz için Antalya Büyükşehir Belediyesi kutlama programı düzenledi. Daha önce 20 Mart’ta yapılacağı açıklanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen kutlama programı 26 Mart Cumartesi günü Konyaaltı Olbia Kent Meydanı’nda halkın ve protokolün katılımıyla düzenlenecek.

“Konserler, halk dansları ve yarışmalar”

Ulusal ve uluslararası dayanışma ve yörük dernekleri işbirliği içinde gerçekleşecek kutlama programı 26 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’nda Geleneksel Nevruz Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak. Kutlama programı kapsamında halk dansları gösterileri, demir dövme, ateşten atlama, keşkek ve ayran ikramı, geleneksel yarışmalar ve konserler düzenlenecek.