Hatalı sollama yapan otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi D400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FSY 77 plakalı otomobiliyle Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Cevher Ç., önündeki aracı sollamak için şerit değiştirdi. Bu sırada karşı yönden gelen Hasan Ü. idaresindeki 01 ATB 94 plakalı kamyon, Cevher Ç.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Emine Ç. ve Güneş Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.