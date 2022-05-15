banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Domotex Turkey kapılarını açtı
Domotex Turkey kapılarını açtı
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi

Hasyurt Tarım Fuarı’nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti

Türkiye’nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra 25’inci kez 11-14 Mayıs’ta Finike’de düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret Borsası, Batı Ak-deniz İhracatçılar Birliği ve diğer paydaşların desteğiyle “Eski yerinde yeni yüzüyle” motto-suyla düzenlenen fuarı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti.

ANTALYA 15.05.2022, 11:58
Hasyurt Tarım Fuarı’nı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti

Türkiye’nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra 25’inci kez 11-14 Mayıs’ta Finike’de düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret Borsası, Batı Ak-deniz İhracatçılar Birliği ve diğer paydaşların desteğiyle “Eski yerinde yeni yüzüyle” motto-suyla düzenlenen fuarı 4 günde 18 bin 700 kişi ziyaret etti.

“Tarımın dünü bugünü yarını konuşuldu”

6 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemle-rine, sera kostrüksiyonlarından fideye kadar bir çok sektörden katılımcılar yer aldı. Ziyaret-çiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri görürken, katılımcı ve firmalar ile gerçekleştir-dikleri görüşmelerde soru ve önerilerine karşılık buldu, yeni iş ve ticari birlikteliklerin ku-rulduğu fuarda, tarım teknolojiyeleriyle ilgili yenilikler de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Fuarda, “Batı Antalya’da Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Turunçgil Üretiminde Yenilikçi Yakla-şımlar” başlıklı uluslararası panel düzenlenirken, “Söz Çiftçide” programında üreticiler so-run ve taleplerini dile getirdi. Ziraat Bankası Antalya Bölge Müdürü Şefik Diler, “Tarımda Finansman ve Ziraat Bankası Kredi Uygulamaları” başlıklı bilgilendirme toplantısında ban-kanın üreticilere ve tedarikçilere yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı “Tarımın Üretimi, İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, üretimdeki ve ihracattaki sıkıntı ve talepler dile getirildi. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç modöratörlüğünde Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’nın da katılımıyla yapılan “Tarımın Dü-nü Bugünü Yarını” başlıklı panelde bölgedeki üretici ve tedarikçiler geçmişten geleceğe tarımı konuştu.

“Bilgi yarışmasında çiftçiler ödüllendirildi”

25. Hasyurt Tarım Fuarı’nda Dünya Çiftçiler Günü’nde Antalya Tarım Konseyi ve Antalya İl Tarım Müdürlüğü organizasyonunda Antalya Ticaret Borsası desteğinde “Çiftçi Aileler Yarışı-yor” bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan Ahmet ve Düriye Şimşek’i Finike Bele-diyesi 5 bin TL ile Finike Ziraat Odası ise 1 gram altın İle ödüllendirdi. Yarışmada ikinci olan Kumluca’dan Erdal ve İmran Süm’ü Finike Belediyesi 3 bin TL ile Finike Ziraat Odası 1 gram altın ile ödüllendirdi. Yarışmaya Elmalı’dan katılan Ramazan ve Ümmüssün Gerekten’i Finike Belediyesi 2 bin TL ile Finike Ziraat Odası 1 gram altın İle ödüllendirdi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, fuara katılan özel bir firma tarafından sıvı gübre hediye edildi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
20°
açık