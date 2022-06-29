Hastanede kanser tedavisi gören çocuklara oyun odası

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Hematoloji ve Onkoloji bölümünde hayırsever katkısı ile oyun odası kuruldu. Prof. Dr. Alphan Küpesiz, oyun alanında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için Çocukça Yaşam Gönüllüleri (ÇOYAG) ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) desteğiyle oyun odası kuruldu. Oyun odası ile kanser tedavisi alan çocukların psikososyal bütünlüğünü korumak için çalışmalar yürütülmesi ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkinlikler düzenlenecek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Hematoloji ve Onkoloji bölümünde açılışı yapılan törene bölüm sorumlusu Prof. Dr. Osman Alphan Küpesiz, Çocukça Yaşam Gönüllüleri ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı temsilcilerinin yanı sıra tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Oyun odası için destek verenlere teşekkür eden Prof. Dr. Osman Alphan Küpesiz, “Çocuklarımızın hayaliydi bu, pandemi nedeniyle biraz ara verdiğimiz çocuklarımızla oyun oynayacağımız bir alan oluşturdukları için teşekkür ederiz. İçerisi çocuklara göre dizayn edildi. Oyun oynayabilecekleri keyifle vakit geçirecekleri bir alan oldu” dedi. Prof. Dr. Küpesiz, gönüllülerin desteği ile oyun odasında çocuklara yönelik etkinliklerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Kütüphane de yer alıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Oyun Odası, 2019 yılında KAÇUV ve ÇOYAG tarafından düzenlenen “Nehir’in Adımları” etkinliğinde toplanan bağışlarla projelendirildi. Oyun odası içerisinde ayrıca tedavi gören çocukların okuyabilecekleri kitaplardan oluşan çok farklı yayınlardan oluşan kütüphane de bulunuyor.