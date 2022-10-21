Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ali Oğuz’un kullandığı özel ambulans ile D-400 karayoluna çıkmakta olan Ayşegül Yıldız’ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayşe Yıldız, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabilen ambulansta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan hasta ise olay yerine gelen bir başka ambulansla Antalya’ya gönderildi.