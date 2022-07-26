Haritalar insansız hava aracı ile üretilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mühendislik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu haritaları ve coğrafi veri teminini insansız hava aracı (İHA) desteğiyle sağlamaya başladı. Bu çerçevede belediye personeline İnsansız Hava Aracı ile Coğrafi Veri Üretimi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, günümüz teknolojik gelişmelerine bağlı olarak iş ve işlemlerinde hizmet ve verimlilik kalitesinin artırılması yönünde adımlar atarak kamu hizmetlerinde insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Bu çerçevede belediye toplantı salonunda ilgili personele bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nce kullanılmaya başlanılan, haritalama çalışmalarına yönelik geliştirilmiş RTK/GPS sistemine sahip İHA ile havadan ekonomik, hızlı ve yüksek doğrulukta haritalar üretilerek birimlerin mühendislik çalışmalarındaki iş ve işlemlerinde ihtiyaç duydukları güncel verilerin temin edilmesi konuları personellere aktarıldı.

Hem ekonomik hem hızlı

Büyükşehir Belediyesi, mühendislik projelerinden, mimari projelerine, imar planlarından, parselasyon planlarına kadar birçok çalışmanın en temel altlığı olan sayısal halihazır haritaların doğruluk ve hassasiyetle insansız hava aracıyla üretimini gerçekleştirecek. İHA kullanılarak Fotogrametrik Ölçme Yöntemiyle üretilen sayısal ortofoto ve hâlihazır haritalar ile sayısal arazi modellerinin diğer yersel ölçme yöntemleri ile üretilen haritalar ile karşılaştırıldığında istenilen hassasiyet de ve doğrulukta olduğu tespit edildi. Zaman ve maliyet açısından da ele alındığında kamu kaynaklarının doğru, etkin, yerinde ve verimli kullanılması yönünden de Belediye’ye ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağı ön görülüyor.

Ayrıca arazilerin ve yapıların 3 boyutlu harita modellerinin de üretilmesi yakın zamanda başlatılarak, Antalya’nın kent bilgi sistemi içerisinde bulunan dijital şehir envanterine coğrafi katman olarak yer alması çalışmaları planlanıyor.