Halk Ekmek üretime geçti

Üretime geçen Halk Ekmek Fabrikası’nda vatandaşa ulaştırılacak ilk ekmeğin tadına bakan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Lezzetli, sağlıklı, güvenilir ve ucuz ekmeği vatandaşlarımıza ulaştırmak bizim boynumuzun borcuydu. Hayırlı olsun” dedi.

Antalya Halk Ekmek Fabrikası, ilk ekmeği büfelere dağıttı. İlk üretimi ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek işçilerle ekmeklerin üzerine çizik attı, fırından çıkan ilk ekmeğin sıcak sıcak tadına baktı. Dumanı tüten ekmeği ekip arkadaşları ve işçilere de ikram eden Başkan Böcek, ekmeği çok beğendiğini söyleyerek, üretim ekibini tebrik etti.

Döşemealtı’nda kurulan EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası faaliyete geçti. Başkan Muhittin Böcek, Halk Ekmek Fabrikası’nın ilk üretime başladığı akşam fabrikayı ziyaret ederek, üretimi yerinde gördü, çalışmalar hakkında EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe’den bilgiler aldı.

Özelleştirilmişti

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak projeleri sırasıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Seçim öncesi vatandaşlarımıza söylediğimiz 77 projemiz var. Onun dışında seçimde vatandaşa sözünü vermediğimiz ama halkın yararına olan projeler var. O projelerden bir tanesi de Halk Ekmek. Aksu’da üzerinde Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek yazan bir fabrika var. Göreve geldiğimizde anladık ki Büyükşehir Belediyemizin Halk Ekmek’i özelleştirilmiş, birilerine verilmiş. Halka hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Her gün artan fiyatlar nedeniyle zorlanan vatandaşlarımızın ucuz, hijyenik ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri için hızla yeni bir Halk Ekmek Fabrikası kurma çalışmalarına başladık” diye konuştu.

120 bin ekmek kapasiteli

Büyükşehir Belediyesi şirketi EKDAĞ tarafından Döşemealtı’nda kurulan Halk Ekmek Fabrikası’nın 30 Haziran Perşembe saat 22.00 itibariyle üretime başladığını söyleyen Başkan Böcek, şunları söyledi:

“Bizim için son derece önemli bir proje. Vatandaşımız için ekmek önemli. Halkın ekmeğiyle siyaset yapılmayacak. Antalya’da bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1000 metrekare kapalı alana sahip fabrikamız tüm standartlara uygun. Son teknoloji cihazlara sahip. Fabrika 120 bin ekmek üretecek kapasitede.”

“Boynumuzun borcuydu”

“Hem sağlıklı, hijyenik ve ucuz ekmeği vatandaşlarımıza ulaştırmak bizim boynumuzun borcuydu” diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Halkın ekmeği Halk Ekmek’i yeniden Antalyamızla buluşturduğumuz için mutluyuz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gram ekmek 3,25 liradan satışa sunulacak.