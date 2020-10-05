Halk eczanesi 7 yıldır sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine üçretsiz ilaç veriyor
KEPEZ BELEDİYESİ’NİN TIP MERKEZİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN HALK ECZANESİ’Nİ ZİYARET EDEN BAŞKAN TÜTÜNCÜ, SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ İLAÇ DAĞITILAN HALK ECZANESİ HİZMETİNİN, TÜRKİYE'DE EŞİNE BENZERİNE PEK RASTLANMAYAN BİR PROJE OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Kepez Belediyesi’nin Tıp Merkezi bünyesinde hizmet veren Halk Eczanesi’ni ziyaret eden Başkan Tütüncü, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ilaç dağıtılan Halk Eczanesi hizmetinin, Türkiye’de eşine benzerine pek rastlanmayan bir proje olduğunu söyledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Tıp Merkezi bünyesinde bulunan Halk Eczanesi’ni gezdi. Kepez Belediyesi’nin 7 yıl önce sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin hizmetine sunduğu Halk Eczanesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, başkan yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy’dan örnek sağlık hizmeti çalışmaları hakkında bilgi aldı. Halk Eczanesi hakkında açıklamalar bulunan Başkan Tütüncü, “Bundan 7 yıl evvel, evde, çekmecelerde, dolaplarda kullanılmayan ilaçları toplayalım, böyle bir kampanya yapalım ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım istedik. Ve 7 yıl önce başlattığımız bu projenin şimdi birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyor olması bizler için büyük bir mutluluk” dedi.
Kepez’de insan odaklı belediyecilik hizmetleri
Halk Eczanesi Projesi’ne ilçe sakinlerinin büyük katkı sunduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşerilerimiz bu kampanya ya kocaman destek verdiler. Arkadaşlarımız büyük bir gönül verdiler. Ve sonuçta bu Halk Eczanesi Projesi ortaya çıkmış oldu. Aslında Türkiye’de eşine benzerine pek rastlanmayan bir proje. Kepez Belediyesi ilklerin belediyesi ve burada günlük yüzden fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz ilaç dağıtılıyor, hem de hiçbir şart aranmadan. Bu kampanyaya destek vermek isterseniz kullanmadığınız ilaçlarınızı sizde evinize en yakın eczaneye getirerek, bu kampanyaya katılabilirsiniz. İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarını büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz.”diye konuştu.
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