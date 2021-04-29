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Hal Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak

Bakım çalışmaları nedeniyle Hal Köprülü Kavşağı’nın Alanya-Antalya istikameti 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşımın yan yollardan sağlanacağı bildirildi.

ANTALYA 29.04.2021, 12:49
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Hal Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak

Bakım çalışmaları nedeniyle Hal Köprülü Kavşağı’nın Alanya-Antalya istikameti 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşımın yan yollardan sağlanacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşaklarda başlattığı bakım çalışmalarına devam ediyor. Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı’nın ardından Hal Köprülü Kavşağı da bakıma alınıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Hal Köprülü Kavşağı’nın Alanya-Antalya istikameti, köprü genleşme derzi tamiratı çalışmaları nedeniyle 30 Nisan Cuma- 3 Mayıs Pazartesi günleri arasında trafiğe kapatılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte köprülü kavşak üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında ulaşım köprülü kavşak yan yollarından sağlanacak.
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