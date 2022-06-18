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Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı.

ANTALYA 18.06.2022, 14:25
Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Korkuteli-Bucak yolu Küçükköy yolu mevkiinde yapmış olduğu operasyonda hakkında bir çok hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan T.İ. isimli firariyi yakaladı. T.İ. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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