Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Korkuteli-Bucak yolu Küçükköy yolu mevkiinde yapmış olduğu operasyonda hakkında bir çok hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan T.İ. isimli firariyi yakaladı. T.İ. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.