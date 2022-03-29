Hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenciye belgeleri törenle verildi

Korkuteli ilçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kur’an Kursu ve Dürdane Önal Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan 2022 yılı 1’inci dönem sınavında başarılı olan hafızlara belgeleri verildi.

Hafız Osman Oğuzhan Salur’un okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz’ın yaptığı selamlama konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından Osman Oğuzhan Salur, Ali Eymen Ertaş, Hüseyin Yıldıran, Abdullah Hajubed, Muhammed Seyitoğlu, Yakup Karaca, Mehmet Emin Çeltek, Ömer Söylemez, Abdülkadir Çetmi, Ayşenur Şevkan, Havvanur Öcal, Saliha Berra Ateş, Ümmü Gülsüm Telci’ye belgeleri Müftü Kızmaz tarafından verildi.